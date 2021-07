Arabia Saudita U23-Brasile U23 (Olimpiadi, mercoledì H 10.00): formazioni, quote, pronostici. La Seleçao vede il primo posto (Di martedì 27 luglio 2021) In molti hanno parlato di passo falso del Brasile, per lo 0-0 maturato domenica mattina contro la Costa d’Avorio; a conti fatti, però, la Seleçao ha gestito bene una situazione di grave emergenza, visto il rosso a inizio partita per Douglas Luiz. In un girone molto complesso per la presenza di Germania e proprio degli InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di martedì 27 luglio 2021) In molti hanno parlato di passo falso del, per lo 0-0 maturato domenica mattina contro la Costa d’Avorio; a conti fatti, però, laha gestito bene una situazione di grave emergenza, visto il rosso a inizio partita per Douglas Luiz. In un girone molto complesso per la presenza di Germania e proprio degli InfoBetting: Scommesse Sportive e

