Appende il gatto al balcone | lo riduce così Firenze choc | cosa c' è dietro la follia bestiale del cinese 26enne | Guarda

(Di martedì 27 luglio 2021) Scene agghiaccianti da. Un ragazzo di 26 anni, secondo quanto ricostruito da lanazione.it, avrebbe appeso unfuori dallegandolo con la pettorina. Fortunatamente, due vicini hanno ripreso tutto con il proprio telefonino, mettendo il video della "impresa" in rete. Risultato: il giovane è stato denunciato per maltrattamenti animali. Il proprietario del micio lo avrebbe gettato nel vuoto "per futili motivi" daldella sua abitazione nei pressi del parco delle Cascine. Il, originario della Cina, dopo la denuncia ha ricevuto la visita degli agenti a cui era ...

