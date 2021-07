Anzio | l’emergenza rifiuti non si placa | «Situazione al limite del collasso»

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 27 luglio 2021) Il Sindaco di, Candido De Angelis, ha lanciato in queste ore un messaggio alla cittadinanza sulche sta vivendo la città. “Purtroppo anche nella giornata di oggi, martedì 27 luglio, per la Città diè chiuso l’impianto sostitutivo per il – conferimento ridotto – deiindifferenziati. Laè aldel, mi scuso con i cittadini ed i numerosi turisti per un’emergenza generata da chi, a livello regionale, ha la responsabilità di coordinare il piano regionale deie di dirci dove ...