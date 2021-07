Anziana chiama la polizia: 'Sono sola in casa...'. E gli agenti le portano una vaschetta di gelato (Di martedì 27 luglio 2021) Anziana 90enne chiama la di Stato : 'Sono sola in casa…', e gli agenti la soccorrono e le portano una vaschetta di gelato. È successo ieri pomeriggio nel quartiere dell'Isolotto a , dove una ... Leggi su leggo (Di martedì 27 luglio 2021)90ennela di Stato : 'in…', e glila soccorrono e leunadi. È successo ieri pomeriggio nel quartiere dell'Isolotto a , dove una ...

Advertising

Today_it : ''Sono sola in casa”: 90enne chiama la polizia, gli agenti portano il gelato - poverostupidou : La mia vicina, una donna anziana, mi fa molto tenerezza perché spesso chiama mia madre dal giardino solo per poter… - servino_angela : Siamo a casa del nonno di mio marito..è rimasta in vita solo la sorella del nonno 88enne... Non sposata è sempre s… - sarabaroni77 : @TIM_Official avete 'installato' la fibra a casa di una signora anziana e non ha MAI funzionato. Ora l'avete lascia… - _sludgewave : Anyway fun bit: una mia paziente anziana dice 'Adesso si chiama lavoro, una volta c'erano i mestieri'. Questa cosa… -