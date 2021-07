Antonio Corbo | “Zanoli e Folorunsho sono due nuovi acquisti del Napoli”

(Di martedì 27 luglio 2021) Ai microfoni di Radio Marte, durante la trasmissione di “Si Gonfia la Rete”, è intervenuto il giornalistain cui ha parlato non solo delma anche di alcuni calciatori azzurri. “Se un allenatore crede in un giocatore e un calciatore nel suo tecnico si posottenere risultati incredibili. Io ricordo che Pazienza L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Corbo: “Partita a scacchi tra Insigne e la società, le bandiere non esi… -

Ultime Notizie dalla rete : Antonio Corbo

DailyNews 24

Calciomercato Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto, giornalista di Repubblica per parlare delle ultime sul Napoli . "Penso che il Napoli debba procedere alla vendita eventuale di alcuni giocatori. Se alcuni sono contesi bisogna prima ...Moschetta, Gesualdo Loreto, Mazzitelli Dante, Perla Loredana, Massaro Stefania, De Angelis ...genere nel Sud Italia e a spiccato carattere interdisciplinare è stato affidato alla prof.ssa...Per Antonio Corbo Zanoli e Folorunsho possono essere due nuovi acquisti per il Napoli del nuovo allenatore Luciano Spalletti."Se dovessi suggerire al Napoli cercherei di fare qualche scambio, per rigenerare un po’ di entusiasmo. Ci sono giocatori stanchi e usurati".