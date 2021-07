Annette, il film musical sulla speranza (Di martedì 27 luglio 2021) Nel nuovo appuntamento con la rubrica Passi di danza ci dedichiamo al film di apertura del musical di Cannes: Annette. Regia di Leos Carax, Annette: la danza come sfondo «Quel ballo per strada porta via gli inquilini del palazzo verso il mondo esterno, li espone. La pandemia ha smascherato una bugia a cui avevamo creduto: che potessimo fare a meno degli altri» ha spiegato in conferenza stampa il regista. Marianna Soru Seguici suInstagramFacebookMetròMetropolitan Magazine n.3 – Giugno 2021 L'articolo proviene da Metropolitan Magazine. Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 27 luglio 2021) Nel nuovo appuntamento con la rubrica Passi di danza ci dedichiamo aldi apertura deldi Cannes:. Regia di Leos Carax,: la danza come sfondo «Quel ballo per strada porta via gli inquilini del palazzo verso il mondo esterno, li espone. La pandemia ha smascherato una bugia a cui avevamo creduto: che potessimo fare a meno degli altri» ha spiegato in conferenza stampa il regista. Marianna Soru Seguici suInstagramFacebookMetròMetropolitan Magazine n.3 – Giugno 2021 L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.

Advertising

afnewsinfo : Annette O’Toole: età, marito e film con l’attrice americana - cinemaniaco_fb : ?????????????? Annette O’Toole: età, marito e film con l’attrice americana - cinemaniaco_fb : ?????????????? Titane, Annette e i migliori titoli della commedia francese: ecco il nuovo listino di I Wonder Pictures… - CinemApp_Cinema : Il premio per la miglior regia va a Leos Carax per il musical 'Annette', con #AdamDriver e #MarionCotillard. A riti… - xeratdragons : Felicissimi e soprattutto orgogliosi di portarvi prossimamente al cinema, in collaborazione con @IWonderPictures,… -