Anna Tatangelo pubblica una foto della sua “frisella” | i fan sono in visibilio

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 27 luglio 2021) Il post condiviso dapochissimo fa è diventato subito virale. La splendida cantante indossa un abito rosso molto corto che le scopre le gambe come un infarto. Il suo décolleté è generoso e il suo décolleté è davvero una gioia per gli occhi e manda in orbita i suoi seguaci. La bellezza di questa meravigliosa donna di origini laziali non passa mai inosservata. La, inoltre, sfoggia il suo eccezionale sorriso che illumina il mondo delle reti. “Ammettiamolo, alla fine… nella sua semplicità lad’estate non batte nessuno”, ha scritto nella didascalia. I contenuti che ha messo sul web hanno subito ottenuto un grande ...