Animal Crossing New Horizons: nuovo aggiornamento in arrivo (Di martedì 27 luglio 2021) Nintendo of America ha annunciato un aggiornamento in arrivo a breve per Animal Crossing: New Horizons, vediamo insieme cosa ci aspetta Anche con 32,63 milioni di unità vendute finora, Animal Crossing: New Horizons continua a ricevere su base regolare update gratuiti. Nintendo of America su Twitter ha rivelato che il prossimo aggiornamento per Animal Crossing: New Horizons sarebbe arrivato il 29 luglio e saranno introdotte varie novità degne di nota nel gioco che ha saputo macinare ... Leggi su tuttotek (Di martedì 27 luglio 2021) Nintendo of America ha annunciato unina breve per: New, vediamo insieme cosa ci aspetta Anche con 32,63 milioni di unità vendute finora,: Newcontinua a ricevere su base regolare update gratuiti. Nintendo of America su Twitter ha rivelato che il prossimoper: Newsarebbe arrivato il 29 luglio e saranno introdotte varie novità degne di nota nel gioco che ha saputo macinare ...

Advertising

NintendoItalia : Oltre a questi aggiornamenti, sono attualmente in via di sviluppo altri contenuti gratuiti per Animal Crossing: New… - AragnoSimone : @NintendoItalia Sarà più incazzata la fanbase di Animal Crossing o quella di Monster Hunter? Immagino sia un bella lotta - Asgard_Hydra : Animal Crossing New Horizons: nuovo update gratuito, Nintendo rinnova il supporto al gioco - Asgard_Hydra : Animal Crossing New Horizons: in arrivo una nuova ondata di aggiornamenti - donutcareabtu : @Lixm_Hbokie Sii mi sto divertendo grazie?? comunque ti capisco io con animal crossing uguale?? -