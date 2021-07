Andrea Zenga ‘beccato’ con un’altra, il video fa il giro del web: la reazione di Rosalinda Cannavò (Di martedì 27 luglio 2021) Andrea Zenga è stato ‘beccato’ con un’altra e il video ha fatto il giro del web al punto che Rosalinda Cannavò si è vista costretta a intervenire. Come ha riportato Deianira Marzano, pubblicando la segnalazione di un utente, l’ex inquilino del Grande Fratello Vip era stato avvistato in aeroporto con una misteriosa ragazza. A chiarire chi fosse è stata proprio la fidanzata Rosalinda (Adua Del Vesco). Andrea Zenga con un’altra, la reazione di Rosalinda ... Leggi su newscronaca.myblog (Di martedì 27 luglio 2021)è statocone ilha fatto ildel web al punto chesi è vista costretta a intervenire. Come ha riportato Deianira Marzano, pubblicando la segnalazione di un utente, l’ex inquilino del Grande Fratello Vip era stato avvistato in aeroporto con una misteriosa ragazza. A chiarire chi fosse è stata proprio la fidanzata(Adua Del Vesco).con, ladi...

Brunett28634679 : RT @iosonoNEMESI: Stasera cenetta tipica sarda.. quali altre polemiche verranno sollevate dopo le storie di Andrea.. ?????? è sempre bene rico… - Brunett28634679 : RT @Anna38175697: @iosonoNEMESI @14Cannavo @andrea_zenga Rosy è una grande Donna, sa tutto del suo Uomo è non saranno certo 4 galline che s… - Brunett28634679 : RT @iosonoNEMESI: Rosi che vi mostra tutta la sua preoccupazione per le insinuazioni su Andrea.. anche questa volta vi è andata male.. spia… - iosonoNEMESI : @Bimba021 @Katya95890527 @andrea_zenga @14Cannavo Non ci avevo pensato.. ?????? - Bimba021 : @Katya95890527 @iosonoNEMESI @andrea_zenga @14Cannavo E già ??????... e mangia in un altro tavolo perché il loro è app… -