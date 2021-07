Andrea Mabellini | ”Bellissimo vincere la gara di casa”

Leggi su rallyeslalom

Seconda vittoria stagionale per Virginia Lenzi nel Trofeo Renault by TOKSport, tra l'altro di. Il talentuoso pilota lombardo bissa sulle strade capitoline il successo ottenuto ad inizio mese in Lettonia. Una vittoria ottenuta al termine di una bellissima sfida contro gli altri competitor del Trofeo, che permette al Campione del