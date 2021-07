Ancora incendi. Presidio della Polizia Locale (Di martedì 27 luglio 2021) Come nel resto d’Italia, numerosi incendi si susseguono sul nostro territorio da settimane.La Polizia Locale di Taranto sta presidiando le strade, deviando il traffico in stretta collaborazione con i Vigili del Fuoco fortemente impegnati a spegnere le fiamme: un impegno a tutela dei cittadini.Ieri lunedì 26 luglio, infatti, un vasto incendio sull’asse Taranto-San Giorgio ha provocato la deviazione del traffico sulla Circummarpiccolo. first appeared on Tarantini Time. Leggi su tarantinitime (Di martedì 27 luglio 2021) Come nel resto d’Italia, numerosisi susseguono sul nostro territorio da settimane.Ladi Taranto sta presidiando le strade, deviando il traffico in stretta collaborazione con i Vigili del Fuoco fortemente impegnati a spegnere le fiamme: un impegno a tutela dei cittadini.Ieri lunedì 26 luglio, infatti, un vastoo sull’asse Taranto-San Giorgio ha provocato la deviazione del traffico sulla Circummarpiccolo. first appeared on Tarantini Time.

