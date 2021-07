"Ancora da recuperare 735mila posti di lavoro". Il bilancio dell'Istat post pandemia

(Di martedì 27 luglio 2021) “Le misure straordinarie implementate nel 2020 (Reddito di emergenza, bonus per i lavoratori autonomi e bonus colf) hanno contribuito, insieme all’ampliamento nell’utilizzo di quelle già esistenti (Reddito di cittadinanza e Cassa integrazione guadagni), a sostenere i redditie famiglie, pesantemente condizionati dalla crisi economica, riducendo la diseguaglianza, rispetto a uno scenario alternativo caratterizzato dall’assenza di tutte le misure citate. L’indice di Gini si riduce da 44.3 a 30,2”. Lo ha affermato l’, nel suo report sulla redistribuzione del reddito del 2020, specificando che le misure per il covid-19 hanno consentito di ridurre il ...

Advertising

Mov5Stelle : Recuperare il divario infrastrutturale nel Mezzogiorno è il nostro obiettivo. Con il governo Conte abbiamo stanziat… - stray_daydreams : RT @AndreaNoril: .. assumeva cittadini pakistani con regolare contratto ma imponeva 12 ore di lavoro senza pause né ferie e prelevava con i… - reindeercolin : RT @AndreaNoril: .. assumeva cittadini pakistani con regolare contratto ma imponeva 12 ore di lavoro senza pause né ferie e prelevava con i… - lmj_vanessa : Che ansia che mi mette la scherma, quando iniziano a recuperare ancora di più - pierlui78801612 : RT @TgLa7: #Lavoro: Blangiardo, ancora da recuperare 735mila posti -

Ultime Notizie dalla rete : Ancora recuperare

Il Fatto Quotidiano

Lumos Pub aprirà a settembre (non si sala data precisa) e tutto in esso è dedicato a Harry ... A voi fan di Harry Potter vi consigliamo diHarry Potter Collection , con tutti i film ...: "Cell 364" di Mathilde Babo e Zoé Rossion, miglior documentario al Prague International ...il divario che si crea tra loro avrà un costo elevato (sezione Fiction Internazionali). ...C'è anche una buona notizia: gli aiuti statali hanno ridotto il rischio di povertà e la sperequazione reddituale ...Facebook Shares Un relitto romano del II secolo a.C., giacente a 92 metri di profondità nelle acque antistanti Isola delle Femmine, in provincia di Palermo, è stato individuato nelle scorse ore durant ...