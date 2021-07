American Horror Story 10: il teaser e il poster dei nuovi episodi (Di martedì 27 luglio 2021) American Horror Story 10 sta per arrivare sugli schermi Americani e online sono stati condivisi un teaser e il poster ufficiale di Double Feature. American Horror Story 10 ha ora un poster e un teaser ufficiali che anticipano qualche dettaglio dell'attesa stagione intitolata Double Feature. Ryan Murphy ha infatti condiviso online i nuovi materiali promozionali dedicati allo show che tornerà sugli schermi Americani il 25 agosto e nel video si vedono creature dall'aspetto ... Leggi su movieplayer (Di martedì 27 luglio 2021)10 sta per arrivare sugli schermii e online sono stati condivisi une ilufficiale di Double Feature.10 ha ora une unufficiali che anticipano qualche dettaglio dell'attesa stagione intitolata Double Feature. Ryan Murphy ha infatti condiviso online imateriali promozionali dedicati allo show che tornerà sugli schermii il 25 agosto e nel video si vedono creature dall'aspetto ...

