Amarcord | Peugeot 106 | 30 anni e non sentirli VIDEO

Il 12 settembre 2021 compie trent'anni, la Peugeot 106. Un traguardo che dà valore ad un mito amato ben oltre i confini francesi. Nelle sue conformazioni GTi, XSi, XS, Rallye (che fu la prima versione sportiva in ordine cronologico) e Maxi, dal 12 settembre 1991 ha fatto la felicità di tantissimi giovani appassionati di rally

RS E OLTRE

