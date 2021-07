Alluvioni e frane nel Comasco | torrenti di fango lasciano isolati gli abitanti | VIDEO

(Di martedì 27 luglio 2021) Mentre la Sardegna è assediata dagli incendi, nel nord Italia si patiscono le conseguenze del maltempo che assedia, ormai da giorni, la zona dele in particolar modo la sponda occidentale del Lario da Cernobbio fino a Colonno e la valle d’Intelvi. I fiumi sono diventati veri e propridiin piena che hanno travolto ogni cosa sul loro tragitto. Da questa mattina i vigili del fuoco hanno effettuato 60 interventi di soccorso neldovuti al passaggio di una perturbazione che ha causato allagamenti,e smottamenti, la maggior parte dei quali lungo la Strada Statale 340 Regina, ...

... sia esse umane che animali, sono irreparabili, come pure i danni indiretti sulla stabilità dei versanti con possibile innesco a breve e a lungo termini die il verificarsi di", ...Meteo, caos Lombardia: torrenti esondati e, forti disagi nel Comasco Dice il presidente di Confagricoltura Emilia Romagna , Marcello Bonvicini: 'Stiamo monitorando il cratere interessato dall'...I fiumi sono diventati veri e propri torrenti di fango in piena che hanno travolto ogni cosa sul loro tragitto. Da questa mattina i vigili del fuoco hanno effettuato 60 interventi di soccorso nel Coma ...I geologi: ambiente e territorio siano la priorità. SIGEA: necessaria un’autentica prevenzione. WWF: non chiamatele calamità. Si può ridurre il rischio di incendi nel Mediterraneo? Scene apocalittiche ...