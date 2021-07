Allegri: “Sarri e Pirlo hanno vinto delle competizioni. Sono un aziendalista” (Di martedì 27 luglio 2021) Massimiliano Allegri ha parlato oggi nella prima conferenza stampa ufficiale dopo il suo ritorno alla Juve precisando che è contento della rosa che si ritrova “Ho a disposizione un’ottima squadra, stiamo lavorando per sistemarla. Abbiamo tanti giovani di qualità che posSono fare molto bene. I più esperti come Ronaldo, Bonucci e Chiellini devono invece dare l’esempio” Parlando di Sarri e Pirlo che Sono stati in panchina in sua assenza “Sarri e Pirlo hanno vinto delle competizioni, mi hanno ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 27 luglio 2021) Massimilianoha parlato oggi nella prima conferenza stampa ufficiale dopo il suo ritorno alla Juve precisando che è contento della rosa che si ritrova “Ho a disposizione un’ottima squadra, stiamo lavorando per sistemarla. Abbiamo tanti giovani di qualità che posfare molto bene. I più esperti come Ronaldo, Bonucci e Chiellini devono invece dare l’esempio” Parlando dichestati in panchina in sua assenza “, mi...

Advertising

FBiasin : #Allegri “li sta facendo correre”. #Spalletti “pretende impegno massimo”. #Inzaghi “ritiro ad alta intensità”.… - napolista : Il tecnico della Juve nella prima conferenza stampa dopo il suo ritorno “Oltre a Juve e Inter ci sono anche Milan,… - LAROMA24 : Allegri: 'Ci sono allenatori importanti come Mourinho, Sarri e Spalletti ma la favorita è l'Inter' #AsRoma - infoitsport : Juve, Agnelli riabbraccia Allegri: 'Qui per credibilità e non per amicizia'. Poi la stoccata a Sarri: 'I titoli non… - calciomercatoit : RT @GiokerMusso: ??? #Juventus - #Allegri LIVE: 'Sarri e Pirlo hanno vinto delle competizioni, mi hanno lasciato tante cose buone. Devo ripa… -