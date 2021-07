Allegri: “Ronaldo grandissimo campione e ragazzo intelligente. Gli ho detto che ha una responsabilità maggiore” (Di martedì 27 luglio 2021) Massimiliano Allegri, nella conferenza stampa di presentazione alla Juventus, ha così risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto della situazione di Cristiano Ronaldo nel club bianconero: “Ronaldo è un calciatore straordinario e un ragazzo intelligente, è tornato da pochi giorni e ci ho parlato. Gli ho detto che questo è un anno importante e che sono felice di ritrovarlo, ma gli ho detto anche che ha una responsabilità maggiore vista la sua età. Ha fatto 130 gol con la Juve, i numeri parlano per lui, ma da lui mi aspetto molto anche ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 27 luglio 2021) Massimiliano, nella conferenza stampa di presentazione alla Juventus, ha così risposto ai giornalisti che gli hanno chiesto della situazione di Cristianonel club bianconero: “è un calciatore straordinario e un, è tornato da pochi giorni e ci ho parlato. Gli hoche questo è un anno importante e che sono felice di ritrovarlo, ma gli hoanche che ha unavista la sua età. Ha fatto 130 gol con la Juve, i numeri parlano per lui, ma da lui mi aspetto molto anche ...

