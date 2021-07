Allegri | “Pensiamo al futuro e non al passato Tornare mi emoziona | i giovani valore aggiunto”

Advertising

juventusfc : ?? Allegri: «Ho ricominciato con emozione e divertimento, come quando ho iniziato ad allenare. Sono con un gruppo di… - infoitsport : Juventus, Allegri si (ri)presenta: “Pensiamo a lavorare, anno importante. Ronaldo…” - Fprime86 : RT @juventusfc: ?? Allegri: «Ho ricominciato con emozione e divertimento, come quando ho iniziato ad allenare. Sono con un gruppo di giovani… - LucaMaritano : RT @juventusfc: ?? Allegri: «Ho ricominciato con emozione e divertimento, come quando ho iniziato ad allenare. Sono con un gruppo di giovani… - irejdoc1897 : RT @juventusfc: ?? Allegri: «Ho ricominciato con emozione e divertimento, come quando ho iniziato ad allenare. Sono con un gruppo di giovani… -

Ultime Notizie dalla rete : Allegri Pensiamo

... tutti noiche saprà agire nel solco della tradizione bianconero: lavoro, serietà, ... the floor is yours!' Juventus, McKennie e la richiesta di/ "Quest'anno devi fare almeno 10 gol" ...Sealla Juventus subito ci vengono in mente i numeri dieci più famosi della storia del ... A cominciare dall'allenatore Max, allontanato perchè 'la squadra non aveva un gioco' , salvo ...Max Allegri è qui da oggi per altri 4 anni perché pensiamo di poter agire con lui e con Pavel Nedved, Maurizio Arrivabene e Federico Cherubini nel solco della tradizione bianconera, fatta di lavoro, ...Juventus, Agnelli: “Vincere non è per tutti. Allegri è la persona giusta per aprire un nuovo ciclo” Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ha parlato in conferenza stampa in occasione della pre ...