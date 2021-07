Allegri “La Juve mi emoziona, lotteremo per ogni trofeo” (Di martedì 27 luglio 2021) TORINO (ITALPRESS) – “E’ come se fosse la prima volta, sono emozionato”. Massimiliano Allegri apre con queste parole la sua seconda avventura sulla panchina della Juventus. L’allenatore livornese è ritornato in bianconero dopo due stagioni, due anni in cui Allegri è rimasto a seguire il calcio da spettatore, ma adesso non vede l’ora di ripartire. “Ci stiamo ritrovando, sono emozionato e divertito. Stanno rientrando tutti i ragazzi della prima squadra. Oggi inizia un nuovo ciclo, ho un’ottima squadra e stiamo lavorando per cercare di sistemare l’organico. Ci sono tanti giovani di valore che hanno la ... Leggi su ildenaro (Di martedì 27 luglio 2021) TORINO (ITALPRESS) – “E’ come se fosse la prima volta, sonoto”. Massimilianoapre con queste parole la sua seconda avventura sulla panchina dellantus. L’allenatore livornese è ritornato in bianconero dopo due stagioni, due anni in cuiè rimasto a seguire il calcio da spettatore, ma adesso non vede l’ora di ripartire. “Ci stiamo ritrovando, sonoto e divertito. Stanno rientrando tutti i ragazzi della prima squadra. Oggi inizia un nuovo ciclo, ho un’ottima squadra e stiamo lavorando per cercare di sistemare l’organico. Ci sono tanti giovani di valore che hanno la ...

Advertising

juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa di presentazione di Mister Massimiliano Allegri. LIVE su @JuventusTv… - romeoagresti : #Allegri: “Ho detto due volte di no al Real? Ringrazio il Real per l’opportunità che mi aveva dato, ma il mio è sta… - juventusfc : ?? Allegri: «Inizia un nuovo ciclo di lavoro, quello che è stato fatto appartiene alla storia. Ci sono nuovi obietti… - GioFalcone2018 : RT @SandroSca: La tabella scudetto I gol da fare I pochi gol da prendere Il corto muso I gol nelle gambe I giovani (24-27 anni) Gli anziani… - Emanuel70123144 : RT @MaryDiDio2: Ma solo io ho gli occhi lucidi nel rivedere Allegri ? #juve #juventus #allegri -