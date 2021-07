Allegri: “La fortuna che ho? Questa squadra ha molti gol nelle gambe. Dobbiamo farne almeno 75” (Di martedì 27 luglio 2021) Tra le varie dichiarazioni di Massimiliano Allegri ai giornalisti in conferenza stampa, interessante è la riflessione del tecnico livornese riguardo il potenziale offensivo della Juventus. Ecco un estratto delle sue parole: “Ho la fortuna di avere tanti giocatori con gol nelle gambe, come loro, ma anche Ronaldo, Morata, Dybala, Chiesa, Bernardeschi, Kulusevski. Dobbiamo trovare 75 gol e sotto quell’aspetto la squadra ha grandi potenzialità. Sono tornato per vincere, oltre alla riconoscenza e la scelta che ho fatto, anche se ringrazio i club che mi hanno cercato”. Foto: Twitter ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 27 luglio 2021) Tra le varie dichiarazioni di Massimilianoai giornalisti in conferenza stampa, interessante è la riflessione del tecnico livornese riguardo il potenziale offensivo della Juventus. Ecco un estratto delle sue parole: “Ho ladi avere tanti giocatori con gol, come loro, ma anche Ronaldo, Morata, Dybala, Chiesa, Bernardeschi, Kulusevski.trovare 75 gol e sotto quell’aspetto laha grandi potenzialità. Sono tornato per vincere, oltre alla riconoscenza e la scelta che ho fatto, anche se ringrazio i club che mi hanno cercato”. Foto: Twitter ...

Mincix91 : 'Creare valore'. Questo, a mio avviso, è il compito più difficile dell'#Allegri-bis, visto che alcuni finora hanno… - vcristina29 : @salvato87725522 Per fortuna qualcuno che la pensa come me e si chiama Max Allegri... - j4gham : RT @marco_rogerio_: #Allegri '#Rabiot è un giocatore che ha qualità importanti. Deve fare più gol per le qualità che ha.' '#McKennie si ve… - marco_rogerio_ : #Allegri '#Rabiot è un giocatore che ha qualità importanti. Deve fare più gol per le qualità che ha.' '#McKennie s… - paoloangeloRF : “ la fortuna che ho è che questa squadra ha tanti giocatori con goal nelle gambe”#allegri -