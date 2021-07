Allegri Juventus, dal ritorno a Ronaldo: ecco le parole in conferenza (Di martedì 27 luglio 2021) Allegri Juventus – Oggi è il Max Allegri day. Alle 14:30 è andata in scena la conferenza stampa di presentazione del nuovo tecnico bianconero. ecco la sua intervista. “Innanzitutto quando ho iniziato pochi giorni mi sono sentito emozionato e divertito. Ora ci stiamo ritrovando tutti, all’inizio ho avuto solo ragazzi giovani”. Allegri Juventus, le parole del tecnico NUOVO CICLO – “Non è più tempo di pensare ai sentimentalismi, oggi inizio un nuovo ciclo alla Juventus e ho un’ottima squadra. Ci sono tanti giovani di valore che devono avere ... Leggi su juvedipendenza (Di martedì 27 luglio 2021)– Oggi è il Maxday. Alle 14:30 è andata in scena lastampa di presentazione del nuovo tecnico bianconero.la sua intervista. “Innanzitutto quando ho iniziato pochi giorni mi sono sentito emozionato e divertito. Ora ci stiamo ritrovando tutti, all’inizio ho avuto solo ragazzi giovani”., ledel tecnico NUOVO CICLO – “Non è più tempo di pensare ai sentimentalismi, oggi inizio un nuovo ciclo allae ho un’ottima squadra. Ci sono tanti giovani di valore che devono avere ...

