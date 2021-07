Allegri al Real Madrid? Il tecnico svela: «Ecco perchè ho detto no» (Di martedì 27 luglio 2021) Allegri Real Madrid, l’ammissione: «Ho detto di nuovo no. Credo nella Juve». Il tecnico ha rifiutato ancora un volta i Blancos Massimiliano Allegri ha confessato di aver rifiutato nuovamente la proposta del Real Madrid per sposare il progetto Juventus. Le sue parole in conferenza stampa. RIFIUTATO DUE VOLTE IL Real – «Diciamo di sì, soprattutto quest’anno. Ringrazio il Real e il presidente per l’opportunità, poi ho fatto delle riflessioni sulla Juve che mi ha dato molto. Credo in questa squadra, divertente da allenare, poi ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 luglio 2021), l’ammissione: «Hodi nuovo no. Credo nella Juve». Ilha rifiutato ancora un volta i Blancos Massimilianoha confessato di aver rifiutato nuovamente la proposta delper sposare il progetto Juventus. Le sue parole in conferenza stampa. RIFIUTATO DUE VOLTE IL– «Diciamo di sì, soprattutto quest’anno. Ringrazio ile il presidente per l’opportunità, poi ho fatto delle riflessioni sulla Juve che mi ha dato molto. Credo in questa squadra, divertente da allenare, poi ...

Advertising

romeoagresti : #Allegri: “Ho detto due volte di no al Real? Ringrazio il Real per l’opportunità che mi aveva dato, ma il mio è sta… - ZZiliani : LA LETTURA DEL GIORNO Oggi Andrea #Agnelli presenta #Allegri nuovo allenatore della #Juventus. Sembra trascorso un… - TuttoMercatoWeb : LIVE TMW - Juventus, Allegri: 'Per essere qui ho detto ancora no al Real Madrid, che ringrazio' - elviraiello : RT @anomaleo: No no il real non lo aveva cercato!!! #Allegri - Fauxibiza : @Alberto11178247 @Gobbo1987 @ryder9000 @ahnielly @ZZiliani Allegri con affianco agnelli amico di Perez, ringrazia… -