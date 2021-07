All’aeroporto di Fiumicino il vaccino senza prenotazione con Vax & Go (Di martedì 27 luglio 2021) È stato inaugurato il Punto Vaccini – Vax & Go all’interno del Terminal 3 dell’aeroporto di Fiumicino, il primo a dotarsi di una struttura del genere, che si aggiunge all’hub sanitario presso il Parcheggio Lunga Sosta. Presenti il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, Il Presidente di ADR – Claudio De Vincenti, l’Amministratore Delegato di ADR – Marco Troncone, Francesco Vaia – Direttore Sanitario Spallanzani e l’Assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato. sfe/vbo/gtr su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 27 luglio 2021) È stato inaugurato il Punto Vaccini – Vax; Go all’interno del Terminal 3 dell’aeroporto di, il primo a dotarsi di una struttura del genere, che si aggiunge all’hub sanitario presso il Parcheggio Lunga Sosta. Presenti il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti, Il Presidente di ADR – Claudio De Vincenti, l’Amministratore Delegato di ADR – Marco Troncone, Francesco Vaia – Direttore Sanitario Spallanzani e l’Assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato. sfe/vbo/gtr su Il Corriere della Città.

