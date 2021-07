Alienazione parentale | i prelievi forzati dei bimbi sono il triste primato della ingiustizia italiana

Alienazione parentale, i prelievi forzati dei bimbi sono il triste primato della (in)giustizia italiana (Di martedì 27 luglio 2021) Viterbo. In un tardo pomeriggio afoso, mentre il Paese è attraversato dalle contestazioni per l’imposizione del Green Pass contro il Covid-19 e la politica è concentrata sulla riforma della giustizia, è avvenuto il prelievo forzato di un bambino di 7 anni, affetto da una grave patologia neurologica. Il bambino viene portato via tra dolore e calura, tra il frastuono di piazze lontane e le polemiche faziose sui social quando gli sguardi sono rivolti altrove, distratti e mai attenti ai diritti dei più piccoli. Non è facile pensare ai bambini, richiede un impegno che nessuno è più in grado di prendere. Per guardare i bambini dobbiamo abbassare gli occhi, per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021) Viterbo. In un tardo pomeriggio afoso, mentre il Paese è attraversato dalle contestazioni per l’imposizione del Green Pass contro il Covid-19 e la politica è concentrata sulla riformagiustizia, è avvenuto il prelievo forzato di un bambino di 7 anni, affetto da una grave patologia neurologica. Il bambino viene portato via tra dolore e calura, tra il frastuono di piazze lontane e le polemiche faziose sui social quando gli sguardirivolti altrove, distratti e mai attenti ai diritti dei più piccoli. Non è facile pensare ai bambini, richiede un impegno che nessuno è più in grado di prendere. Per guardare i bambini dobbiamo abbassare gli occhi, per ...

fattoquotidiano : RT @ilfattoblog: 'Un altro bambino portato via tra il frastuono di piazze lontane e le polemiche faziose sui social sul #Greenpass....' @Na… - ilfattoblog : 'Un altro bambino portato via tra il frastuono di piazze lontane e le polemiche faziose sui social sul #Greenpass..… - ResFemm : Teoria sconfessata dalla sentenza 13274 del 2019 con cui la Cassazione stabiliva che l’affido esclusivo di un minor… - Roky99760738 : RT @danpoggio: La vera storia di #LauraMassaro e la vicenda sconvolgente che vede lei e altre donne da anni vittime di violenza istituziona… - Pierannazero : Ringrazio Flavia Fratello #omnibusla7, per avere parlato di alienazione parentale e violenza istituzionale nei conf… -