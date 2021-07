Alfonso Scafuro presidente nazionale dell’Associazione Cristiana Artigiani Italiani

(Di martedì 27 luglio 2021)elettodell’Acai, l’Associazione. Avvocato, 63 anni, è nativo di Fisciano (Salerno) ma da sempre risiede nel capoluogo. Per anni è stato il più stretto collaboratore del compiantoDino Perrone, di cui ora raccoglie il testimone. E’ stato eletto per acclamazione. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

di Monica De Santis Un salernitano eletto nuovo presidente nazionale del'Acai, Associazione Cristiana Artigiani Italiana. Si tratta dell'avvocato civilista. Eletto per acclamazione nel corso del congresso nazionale celebratosi a Paestum sabato e domenica.