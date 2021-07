Alessio Boni papà bis | Nina Verdelli incinta del secondo figlio FOTO

Leggi su velvetgossip

(Di martedì 27 luglio 2021) La famiglia continua ad allargarsi esta già preparandosi ad accogliere in casa il. Lo scatto che arricchisce la galleriagrafica della compagna,, ha riempito di gioia i suoi followers poche ore fa. La giornalista, infatti, ha posato per unain bikini, mostrando il pancione in bella vista … L'articolobis:del...