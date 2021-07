Alemanno: solo Storace, Gasparri e La Russa mi sono stati vicino e gli amici hanno raccolto soldi per me (Di martedì 27 luglio 2021) “sono passato in poco tempo dal girare con la scorta a guidare la Panda scassata di mia madre novantenne. Adesso, dopo sette anni di calvario e difficoltà economiche, mi riprendo la vita”. Così Gianni Alemanno al Foglio. L’ex sindaco di Roma, uscito a testa alta dal calvario giudiziario che è durato sette anni, è in procinto di sposarsi con la sua compagna Silvia Cirocchi e non esita a fornire suggerimenti al candidato Enrico Michetti. Alemanno: a Michetti dico che a Roma non servono voli pindarici “Ho conosciuto e ho parlato con Enrico – dice – mi ha fatto una buona impressione. Eviterò di intervenire nel dibattito pubblico per sfuggire ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 27 luglio 2021) “passato in poco tempo dal girare con la scorta a guidare la Panda scassata di mia madre novantenne. Adesso, dopo sette anni di calvario e difficoltà economiche, mi riprendo la vita”. Così Giannial Foglio. L’ex sindaco di Roma, uscito a testa alta dal calvario giudiziario che è durato sette anni, è in procinto di sposarsi con la sua compagna Silvia Cirocchi e non esita a fornire suggerimenti al candidato Enrico Michetti.: a Michetti dico che a Roma non servono voli pindarici “Ho conosciuto e ho parlato con Enrico – dice – mi ha fatto una buona impressione. Eviterò di intervenire nel dibattito pubblico per sfuggire ...

