Alberto Genovese scarcerato: il commento al vetriolo di Fabrizio Corona (Di martedì 27 luglio 2021) Il caso Genovese torna ad essere un caso: il GIP di Milano Tommaso Perna ha finalmente accettato la richiesta degli avvocati di Alberto Genovese a concedere all’imprenditore i domiciliari per permettergli la disintossicazione, ma qualcuno, leggasi Fabrizio Corona, che il carcere lo conosce bene, sembra non aver gradito il corso della giustizia. Genovese: dall’attico al carcere e dal carcere alla clinica LEGGI ANCHE => Nuova accusa di stupro per Alberto Genovese: ad Ibiza violentata un’altra giovane? Era novembre quando ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 27 luglio 2021) Il casotorna ad essere un caso: il GIP di Milano Tommaso Perna ha finalmente accettato la richiesta degli avvocati dia concedere all’imprenditore i domiciliari per permettergli la disintossicazione, ma qualcuno, leggasi, che il carcere lo conosce bene, sembra non aver gradito il corso della giustizia.: dall’attico al carcere e dal carcere alla clinica LEGGI ANCHE => Nuova accusa di stupro per: ad Ibiza violentata un’altra giovane? Era novembre quando ...

