Alberto Genovese esce dal carcere: accolta la richiesta di domiciliari in una clinica per curare le tossicodipendenze (Di martedì 27 luglio 2021) Alberto Genovese lascia il carcere di San Vittore. Il fondatore di Facile.it andrà in una casa di cura per disintossicarsi e dovrà portare un braccialetto elettronico. Lo ha stabilito il Tribunale di Milano – gip Tommaso Perna – che ha accolto l’istanza dei legali dell’imprenditore, Luigi Isolabella e Davide Ferrari. Il proprietario di Terrazza Sentimento, a due passi dal Duomo, si trovava nel carcere milanese dal 7 novembre 2020 per due presunti casi di violenza sessuale nei confronti di una 18enne a Milano e di una 23enne a Ibiza, per questo seconda caso è indagata anche l’ex fidanzata dell’epoca dell’imprenditore. In ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 luglio 2021)lascia ildi San Vittore. Il fondatore di Facile.it andrà in una casa di cura per disintossicarsi e dovrà portare un braccialetto elettronico. Lo ha stabilito il Tribunale di Milano – gip Tommaso Perna – che ha accolto l’istanza dei legali dell’imprenditore, Luigi Isolabella e Davide Ferrari. Il proprietario di Terrazza Sentimento, a due passi dal Duomo, si trovava nelmilanese dal 7 novembre 2020 per due presunti casi di violenza sessuale nei confronti di una 18enne a Milano e di una 23enne a Ibiza, per questo seconda caso è indagata anche l’ex fidanzata dell’epoca dell’imprenditore. In ...

