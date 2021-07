Al Sud arrivano le ‘panchine letterarie’ dedicate a tre grandi artisti napoletani: le immagini (Di martedì 27 luglio 2021) I volti di Totò, Eduardo De Filippo e Massimo Troisi protagonisti delle panchine “letterarie” installate a Calvizzano, Comune della provincia napoletana. Le bellissime panchine che rendono omaggio ai tre grandi artisti partenopei sono apparse in via Armando Diaz, all’esterno dell’istituto comprensivo Marco Polo, per sottolineare l’importanza della cultura e della conoscenza, soprattutto tra i più giovani. Sulle tre panche che ricordano la forma di un libro, ciascuna di colore diverso, sono raffigurati i volti di Totò, Eduardo e Massimo Troisi, oltre ad una citazione che rappresenta gli artisti. Sulla panchina dedicata a Totò, il principe ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di martedì 27 luglio 2021) I volti di Totò, Eduardo De Filippo e Massimo Troisi protagonisti delle panchine “letterarie” installate a Calvizzano, Comune della provincia napoletana. Le bellissime panchine che rendono omaggio ai trepartenopei sono apparse in via Armando Diaz, all’esterno dell’istituto comprensivo Marco Polo, per sottolineare l’importanza della cultura e della conoscenza, soprattutto tra i più giovani. Sulle tre panche che ricordano la forma di un libro, ciascuna di colore diverso, sono raffigurati i volti di Totò, Eduardo e Massimo Troisi, oltre ad una citazione che rappresenta gli. Sulla panchina dedicata a Totò, il principe ...

Advertising

luporav : RT @simacheansia: ??queste immagini arrivano da Carbonia, cittadina del sud Sardegna. Un carico d’amore per il Montiferru, anche il Sulcis c… - BlSAMBUCKY : RT @simacheansia: ??queste immagini arrivano da Carbonia, cittadina del sud Sardegna. Un carico d’amore per il Montiferru, anche il Sulcis c… - Gworldmywrld : RT @simacheansia: ??queste immagini arrivano da Carbonia, cittadina del sud Sardegna. Un carico d’amore per il Montiferru, anche il Sulcis c… - simacheansia : ??queste immagini arrivano da Carbonia, cittadina del sud Sardegna. Un carico d’amore per il Montiferru, anche il Su… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Arrivano i vaccini senza puntura, Messina prima città in Europa - -