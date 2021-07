Agroalimentare | procedura infrazione UE contro Italia e altri Paesi

(Di martedì 27 luglio 2021) (Teleborsa) – La Commissione europea ha avviato procedure di12 Stati membri, tra cui l’, per non aver recepito le norme dell’Ue che vietano le pratiche commerciali sleali nel settore. Lo rende noto l’esecutivo comunitario, precisando che la direttiva sulle pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare, adottata il 17 aprile 2019, garantisce la protezione di tutti gli agricoltori europei, nonché dei fornitori di piccole e medie dimensioni,16 pratiche commerciali sleali da parte di grandi acquirenti nella filiera della catena ...

Ultime Notizie dalla rete : Agroalimentare procedura

Teleborsa

