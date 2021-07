Agnelli: “Il ritorno di Max? È un potenziale rischio, ma ogni giorno si compete per conquistare vittorie” (Di martedì 27 luglio 2021) È in corso la presentazione di Massimiliano Allegri alla Juventus. Presente anche il numero uno bianconero Andrea Agnelli, che ha introdotto il ‘nuovo’ allenatore in questo modo: “Il ritorno di Allegri è un potenziale rischio, ma ogni giorno si compete per conquistare vittorie. Max sarà il tecnico per i prossimi quattro anni. L’obiettivo è scrivere un capitolo completamente nuovo “. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 27 luglio 2021) È in corso la presentazione di Massimiliano Allegri alla Juventus. Presente anche il numero uno bianconero Andrea, che ha introdotto il ‘nuovo’ allenatore in questo modo: “Ildi Allegri è un, masipersarà il tecnico per i prossimi quattro anni. L’obiettivo è scrivere un capitolo completamente nuovo “. Foto: Twitter Juventus L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

