Agnelli | Allegri ha credibilità per scrivere nuovo capitolo

(Di martedì 27 luglio 2021) "Max e la Juve non sono tornati insieme per amicizia, Max è l'allenatore della Juve perché ha ladiuncompletamente". Andreapresenta così in conferenza ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Agnelli Allegri

Andreapresenta così in conferenza stampa Massimiliano. "Max è qui - aggiunge il presidente della Juventus - perché pensa che questo nuovo gruppo dirigente saprà agire nel solco della ......si presenta in conferenza stampa al fianco del presidente bianconero Andrea. Questi i temi principali toccati in questa occasione. EMOZIONE - 'Dopo due anni sono anche emozionato. ...Juventus, Agnelli: “Vincere non è per tutti. Allegri è la persona giusta per aprire un nuovo ciclo” Il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ha parlato in conferenza stampa in occasione della pre ...La Juventus è vicina all’annuncio del consorzio di garanzia per l’aumento di capitale di massimi 400 milioni di euro. È quanto ha dichiarato il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, introducendo ...