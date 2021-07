Addio al canone Rai nella bolletta elettrica. Draghi cancella la riforma di Renzi

Advertising

Claudio29032 : RT @erretti42: Si va verso l'addio al canone Rai nella bolletta elettrica: Draghi smonta la riforma di Renzi - Il Fatto Quotidiano Una del… - ZenatiDavide : Si va verso l’addio al canone Rai nella bolletta elettrica: Draghi smonta la riforma di Renzi: Si tratta di uno deg… - Minutza2 : RT @Patty66509580: Si va verso l’addio al canone Rai nella bolletta elettrica: Draghi smonta la riforma di Renzi - matteoc1951 : RT @Patty66509580: Si va verso l’addio al canone Rai nella bolletta elettrica: Draghi smonta la riforma di Renzi - AndreaAAmato : Addio al canone Rai in bolletta @Raiofficialnews -

Ultime Notizie dalla rete : Addio canone

Bruxelles ha infatti chiesto di eliminare gli oneri impropri dai costi dell'energia e ovviamente ilRai lo è. La riforma del 2015 IlRai direttamente in bolletta elettrica è stata una ...IlRai in bolletta da Renzi a Draghi A fine 2015, per sopperire all'endemica evasione sull'imposta per la tv pubblica, il governo Renzi aveva introdotto la riforma. Costava 113 euro all'anno, ...Draghi canone Rai, il governo ponto a dire addio alla tassa in bolletta. L'esecutivo va verso l'esclusione del provvedimento di Renzi.i va verso lo stop del canone RAI in bolletta, il governo Draghi ha preso un impegno con la Comunità Europea e si va verso lo scorporo della tassa.Read More. Advertisements Loading ...