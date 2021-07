Abandoned | il personaggio nascosto dietro al titolo sembra Solidus di Metal Gear Solid – Notizia – PS5Videogiochi per PC e console | Multiplayer it

(Di martedì 27 luglio 2021) Nell’ultima immagine dipostata da BLUE BOX su Twitter appare molto sfocato il volto di unche per moltidi.. Il caso, si spera, dovrebbe essere vicino alla conclusione. Il misterioso gioco di Blue Blox, dopo essere stato per settimane “il nuovo Silent Hill”, dovrebbe mostrarsi in maniera più compiuta il prossimo 10 agosto. Questo, però non ha spento le voci intorno a quello che sarà mostrato. In un modo o nell’altro collegato a Hideo Kojima, il creatore di ...

Multiplayerit : Abandoned: il personaggio nascosto dietro al titolo sembra Solidus di Metal Gear Solid -

Multiplayer.it

Ultimamente, Kojima sta venendo tirato in ballo molto spesso e anche per cose che non lo riguardano affatto, come nel caso di. Del resto, coerentemente con il, lui stesso non ...... ma un dubbio vorrei proprio che me lo levaste: cosa vi cambia seè di Kojima per davvero? Perché volete che ci sia proprio questodietro questo titolo? Perché non limitarsi a ...Nell'ultima immagine di Abandoned postata da BLUE BOX su Twitter appare molto sfocato il volto di un personaggio che per molti sembra Solidus di Metal Gear Solid.. Il caso Abandoned, si spera, ...Continua ad infittirsi il mistero legato ad Abandoned, gioco PS5 dietro il quale potrebbe nascondersi Hideo Kojima.