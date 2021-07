A scuola sventola bandiera bianca. Figliuolo si ricorda che tra un mese si torna in classe ma per i presidi il rientro è una chimera

(Di martedì 27 luglio 2021) Obiettivo finale della campagna vaccinale nelle scuole è portare in presenza tutti. Parola del generale Francesco Paolo. Secondo il commissario nazionale per l’emergenza Covid-19, “non possiamo permetterci un altro anno come quello che abbiamo passato”.conta di arrivare al 60% degli studenti vaccinati entro i primi dieci giorni di settembre. “Credo che a brevissimo sarà autorizzato dall’Aifa anche il vaccino di Moderna per i giovanissimi, e questo ci darà ulteriore flessibilità per poter effettuare con speditezza le vaccinazioni”. Ma iritengono che a oggi un obiettivo del genere sia di “incerta realizzazione”. ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : scuola sventola

LA NOTIZIA

... si ritrova in piazza, vede un mega tricolore da stadio checon una certa maestria di ... per poter gestire in sicurezza attività primarie come la, le università ed ogni altro settore ...Tra cori, urla e al grido di " resistenza ", più di qualche presentestriscioni di totale ... Io di certo non gli faccio fare il tampone per andare a. Giù le mani dai bambini ". C'è chi ...Obiettivo finale della campagna vaccinale nelle scuole è portare in presenza tutti. Parola del generale Francesco Paolo Figliuolo. Secondo il commissario ...Proteste in molte città d'Italia. Gli attivisti si scagliano contro "il passaporto schiavitù" e pretendono libertà. Tensioni con i giornalisti: "Venduti" ...