A Scilla 27 e 28 agosto meeting Fondazione Magna Grecia | Gratteri tra ospiti

Presentato al castello Ruffo di Scilla il terzo meeting internazionale "Sud e Futuri III rinnoviamo il Mezzogiorno" organizzato dalla Fondazione Magna Grecia. L'evento si svolgerà a Scilla il 27 e 28 agosto in piazza San Rocco con la consegna del Premio internazionale Magna Grecia e con la partecipazioni di illustri ospiti: Nicola Gratteri, procuratore di Catanzaro; Antonio Nicaso, docente esperto di mafie e di criminalità organizzata; Roberto Gallo, virologo; Annalisa Insardà, attrice; Valentina ...

