A Palazzo di Città atleti e dirigenti della "Mediterraneo", Melucci: «La città cambia anche grazie allo sport»

Un virtuale abbraccio collettivo tra il sindaco Rinaldo Melucci e dirigenti e atleti della società sportiva dilettantistica "Mediterraneo sport Taranto", attiva nel nuoto e nella pallanuoto nel "quartier generale" della piscina comunale.

Il primo cittadino ha accolto il direttore sportivo Massimo Donadei, ringraziando l'intera società per il grande lavoro svolto nella promozione dello sport in città, soprattutto in un periodo così complesso.

«La città sta ...

Ultime Notizie dalla rete : Palazzo Città In Vaticano si apre il processo al cardinale Becciu e ad altri funzionari della Santa Sede CITTÀ DEL VATICANO. Si è aperto stamane nella sala polifunzionale dei Musei Vaticani, allestita per ... scaturito dalle indagini sull'acquisto del palazzo di Sloane Avenue 60, a Londra, e allargatosi ...

Fondazione Compagnia di San Paolo stanzia 15 milioni di euro per progetti legati a cultura, persone e pianeta ... riqualificazione e valorizzazione del patrimonio artistico della città, oltre ad azioni a sostegno di Palazzo Ducale, dei principali teatri cittadini, tra cui il Teatro Nazionale, e dell'Istituto ...

