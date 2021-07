A bordo dello yacht di Cristiano Ronaldo

Leggi su gqitalia

(Di martedì 27 luglio 2021) Il suo Portogallo non ha primeggiato agli Europei, maha comunque da festeggiare - tra gli altri premi è stato nominato capocannoniere di Euro 2020 con cinque gol e un assist in quattro partite e ha stabilito il record di più gol EURO in carriera (14) - e lo fa anche in vacanza, adel suospettacolare con la moglie Georgina Rodriguez e i quattro figli:Jr., i Mateo, Eva e Alana Martina. Stanno vivendo momenti decisamente rilassanti chesta mostrando post dopo post ai suoi 318 milioni di follower su Instagram ...