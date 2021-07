90enne si perde la sera per le vie del centro | i vigili lo aiutano a ritornare a casa

(Di martedì 27 luglio 2021) Si era perso per le vie deldi Monza: ad aiutarlo a tornare agli agenti della polizia locale. Quell'uomo dai capelli bianchi che vagava smarrito su e giù per via Italia e per largo ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : 90enne perde

MonzaToday

Si era perso per le vie del centro di Monza: ad aiutarlo a tornare a casa gli agenti della polizia locale. Quell'uomo dai capelli bianchi che vagava smarrito su e giù per via Italia e per largo ......45 Il tempo lungo di Andrea Canepari, 1h, ITA 2019 Ospite Demesio Lusardi, protagonista, con ... Ancora un tamponamento tra tir in A1 e un altro camionistala vita. L'allarme della Cisl: "...