5 giochi da tavolo portatili da tenere nello zaino delle vacanze (Di martedì 27 luglio 2021) Tutti pronti a partire per l'estate, tra mare e montagna, con lo zaino in spalla e un gioco da tavolo leggero e tascabile da portarsi dietro ovunque, per divertirsi con amici e parenti nelle ore più calde del giorno o nei momenti morti tra un gelato e un aperitivo. 1. The Crew: missione negli abissi Created with GIMPCominciamo con la novità più calda dell'estate, almeno tra i titoli tascabili. È appena uscito il seguito di The Crew, il gioco di carte blockbuster dell'anno scorso, vincitore di diversi premi tra cui il prestigioso Kennerspiel des Jahres 2020, uno dei riconoscimenti più ambiti nel mondo dei giochi da ...

