“300” | stasera in tv il cinecomic tratto dalla graphic novel di Frank Miller

Andrà in onda stasera alle 21.04 su Mediaset 20 "300", diretto da Zack Snyder e uscito nel 2007. L'opera costituisce l'adattamento cinematografico della graphic novel di Frank Miller. Il film, presentato fuori concorso al Festival di Berlino 2007, è diventato un fenomeno pop nel giro di poco tempo, tanto che un anno dopo è uscita la parodia "3ciento – Chi l'ha duro… la vince" ("Meet the Spartans" è il titolo originale) di Jason Friedberg e Aaron Seltzer. Inoltre, nel 2014 è uscito il prequel "300 – L'alba di un impero", diretto da Noam Murro e con Sullivan Stapleton ed Eva Green.

