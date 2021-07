122 milioni a progetti innovativi per decarbonizzare economia (Di martedì 27 luglio 2021) BRUXELLES - Per la prima volta dalla creazione del Fondo per l'innovazione, l'Unione europea investe 118 milioni di euro in 32 piccoli progetti innovativi in 14 Stati membri dell'Unione europea, ... Leggi su leggo (Di martedì 27 luglio 2021) BRUXELLES - Per la prima volta dalla creazione del Fondo per l'innovazione, l'Unione europea investe 118di euro in 32 piccoliin 14 Stati membri dell'Unione europea, ...

Advertising

VLagonigro : RT @Valori_it: L’#agricoltura è il settore in cui persiste la maggior parte del #lavoro minorile. Complessivamente, sono 122,7 milioni i #b… - LerroAldo : @Maurizi96745767 @lauraboldrini Sciogliere la forestale per risparmiare solo 122 milioni in 3 anni, mentre le merd… - Valori_it : L’#agricoltura è il settore in cui persiste la maggior parte del #lavoro minorile. Complessivamente, sono 122,7 mil… - ombrysan : RT @EllinasRino: @ombrysan Non donerei a COSTORO nemmeno la CAC...! Hanno la nostalgia degli anni '70 quando ricevettero più di ventitré mi… - EllinasRino : @ombrysan Non donerei a COSTORO nemmeno la CAC...! Hanno la nostalgia degli anni '70 quando ricevettero più di vent… -