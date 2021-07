11 persone sono state arrestate per sfruttamento di lavoratori stranieri nell’azienda Grafica Veneta: ci sono anche l’amministratore delegato e il responsabile della sicurezza (Di martedì 27 luglio 2021) I carabinieri di Cittadella, in provincia di Padova, hanno arrestato nove persone di origine pakistana e messo agli arresti domiciliari due dirigenti di Grafica Veneta, nota azienda che si occupa della stampa di libri per diverse case editrici italiane, in Leggi su ilpost (Di martedì 27 luglio 2021) I carabinieri di Citta, in provincia di Padova, hanno arrestato novedi origine pakistana e messo agli arresti domiciliari due dirigenti di, nota azienda che si occupastampa di libri per diverse case editrici italiane, in

Advertising

borghi_claudio : Com'era quella, aspetta, voglio le parole giuste: 'il green pass è una misura con la quale i cittadini possono cont… - nicola_pinna : La #Sardegna continua a lottare contro il fuoco. Tra #Cuglieri e i suoi borghi centinaia di persone sono state evac… - rulajebreal : Dal 2017 al 2019 su 259 omicidi in Italia, 131 sono stati commessi da persone che detenevano armi legalmente, 91 in… - 93JapanZjM : @habitvstyles boh non so come altro dirlo, sono completamente consapevole che olivia abbia sbagliato e io stesso fa… - seicomearte : comunque io sono pro green pass poiché credo sia necessario però credo anche sia un po' presto; ora come ora non tu… -