Zucchero: quando con Donne arrivò penultimo al Festival di Sanremo (Di lunedì 26 luglio 2021) Zucchero presentò Donne al Festival ma la canzone non ebbe il gradimento della giuria. Oggi è tra le più conosciute del cantautore emiliano Zucchero a Sanremo nel 1985 durante l’esibizione di Donne (screen YouTube)Uno dei artisti italiani più apprezzati al mondo con un lunghissimo e pregiatissimo curriculum di collaborazioni. Nomi di rilievo internazionale che come lui hanno venduto milioni e milioni di dischi. La carriera di Zucchero non ha bisogno di ulteriori parole, basterebbe solo citare alcuni suoi brani per capirne la portata. Tra questi c’è ... Leggi su ck12 (Di lunedì 26 luglio 2021)presentòalma la canzone non ebbe il gradimento della giuria. Oggi è tra le più conosciute del cantautore emilianonel 1985 durante l’esibizione di(screen YouTube)Uno dei artisti italiani più apprezzati al mondo con un lunghissimo e pregiatissimo curriculum di collaborazioni. Nomi di rilievo internazionale che come lui hanno venduto milioni e milioni di dischi. La carriera dinon ha bisogno di ulteriori parole, basterebbe solo citare alcuni suoi brani per capirne la portata. Tra questi c’è ...

Zucchero accende lo Sporting Monte Carlo L’ultima volta che andai nella Salle des Etoiles dello Sporting Monte Carlo fu per il Gala della Croce Rossa Monegasca nel 2019. Sul palco salì John Legend. Era il 26 luglio e mai avrei immaginato di ...

