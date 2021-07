Zingaretti | nel Lazio 150mila prenotazioni vaccino negli ultimi giorni

(Di lunedì 26 luglio 2021) Roma – “Nelboom diper i vaccini:. Ed entro i primi di agosto il 70% della popone adulta avrà concluso il ciclo vaccinale. Non fermiamoci più, per riacquistare la libertà per tutti. Dobbiamo vincere noi, non il Covid #SiVaccina”. Lo scrive in un post il presidente della RegioneNicola

Lazio boom di prenotazioni per i vaccini: 150mila negli ultimi 5 giorni. Ed entro i primi di agosto il 70% della popolazione adulta avrà concluso il ciclo vaccinale. Lo scrive su twitter il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti. Domani sarà presentato "vax & go", vaccinazione last minute all'aeroporto di Fiumicino.