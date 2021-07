Zangrillo: Johnson folle a riaprire tutto? Ora i contagi calano ma la stampa italiana non lo dice… (Di lunedì 26 luglio 2021) “Nonostante le ‘folli riaperture’ del Primo Ministro Boris Johnson, per il quinto giorno consecutivo crollo dei contagi Covid in Gran Bretagna”. A mettere l’accento sul dato che arriva da Oltremanica è Alberto Zangrillo, dell’ospedale San Raffaele di Milano. Zangrillo: alla stampa italiana le buone notizie non interessano Zangrillo, da sempre critico nei confronti dell’informazione allarmistica sul virus, guarda all’andamento della curva nel Regno Unito, che sembrerebbe frenare. E lo commenta positivamente facendo notare tuttavia che questa “buona notizia” in Italia non è ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 26 luglio 2021) “Nonostante le ‘folli riaperture’ del Primo Ministro Boris, per il quinto giorno consecutivo crollo deiCovid in Gran Bretagna”. A mettere l’accento sul dato che arriva da Oltremanica è Alberto, dell’ospedale San Raffaele di Milano.: allale buone notizie non interessano, da sempre critico nei confronti dell’informazione allarmistica sul virus, guarda all’andamento della curva nel Regno Unito, che sembrerebbe frenare. E lo commenta positivamente facendo notare tuttavia che questa “buona notizia” in Italia non è ...

