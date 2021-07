Zakaria è l’ultima tentazione del nuovo Napoli di Spalletti: le ultime (Di lunedì 26 luglio 2021) È un fiume in piena Luciano Spalletti. Il tecnico toscano ha tantissimi pensieri in testa: da una parte è felice per la bella vittoria del suo Napoli nella prima amichevole stagionale, ma l’infortunio di Diego Demme ha sporcato la sua gioia. Intanto, il mister avrebbe indicato un obiettivo di calciomercato: è Denis Zakaria. Zakaria, ecco il nuovo obiettivo del Napoli Luciano Spalletti detta le condizioni del calciomercato a Cristiano Giuntoli e, di conseguenza, anche ad Aurelio De Laurentiis. L’ex allenatore di Roma ed Inter, secondo quanto riportato da ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 26 luglio 2021) È un fiume in piena Luciano. Il tecnico toscano ha tantissimi pensieri in testa: da una parte è felice per la bella vittoria del suonella prima amichevole stagionale, ma l’infortunio di Diego Demme ha sporcato la sua gioia. Intanto, il mister avrebbe indicato un obiettivo di calciomercato: è Denis, ecco ilobiettivo delLucianodetta le condizioni del calciomercato a Cristiano Giuntoli e, di conseguenza, anche ad Aurelio De Laurentiis. L’ex allenatore di Roma ed Inter, secondo quanto riportato da ...

Advertising

ManuFilippone95 : RT @cmdotcom: #Napoli, è #Zakaria l’ultima idea per il centrocampo: il piano - Fprime86 : RT @cmdotcom: #Napoli, è #Zakaria l’ultima idea per il centrocampo: il piano - Diego31883 : RT @cmdotcom: #Napoli, è #Zakaria l’ultima idea per il centrocampo: il piano - 17Aquilotti17 : RT @cmdotcom: #Napoli, è #Zakaria l’ultima idea per il centrocampo: il piano - 86_longo : RT @cmdotcom: #Napoli, è #Zakaria l’ultima idea per il centrocampo: il piano -