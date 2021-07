Yara e Jovi di 90 giorni per innamorarsi stanno ancora insieme? Dolcissime notizie dagli Usa

Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 26 luglio 2021)sono sicuramente una delle coppie più chiacchierate dell’ultima edizione di 90perin onda in Italia. In questa calda estate, il pubblico di Real Time sta seguendo un’altra edizione del programma in onda negli Usa su TLC e si appassiona alle storie dei protagonisti. Come avrete capito, le registrazioni di questa stagione, sono iniziate pochi mesi dopo l’arrivo del covid 19 in tutto il mondo. Più o meno tra il gennaio del 2020 e l’estate della stessa stagione. I protagonisti, come, hanno quindi dovuto anche fare i conti con il coronavirus. Chi più ...