Xiaomi Mi Electric 3, il nuovo monopattino che vuole diventare riferimento nel settore (Di lunedì 26 luglio 2021) E’ tutto pronto per l’arrivo dello Xiaomi Mi Electric 3, il nuovo monopattino/scooter che punta ad essere il leader del settore della mobilità green. I veicoli elettrici ma anche ecologici e soprattutto, comodi, stanno ormai spopolando da diverso tempo nelle nostre città, anche grazie ai vari bonus erogati dal governo e che hanno appunto incentivano l’acquisto di tali mezzi di trasporto. Xiaomi Mi Electric 3: cosa sappiamo (Foto Xiaomitoday)Xiaomi è sempre stata una delle aziende leader di questo settore, e con l’arrivo ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 26 luglio 2021) E’ tutto pronto per l’arrivo delloMi3, il/scooter che punta ad essere il leader deldella mobilità green. I veicoli elettrici ma anche ecologici e soprattutto, comodi, stanno ormai spopolando da diverso tempo nelle nostre città, anche grazie ai vari bonus erogati dal governo e che hanno appunto incentivano l’acquisto di tali mezzi di trasporto.Mi3: cosa sappiamo (Fototoday)è sempre stata una delle aziende leader di questo, e con l’arrivo ...

